Για ακόμη μία σεζόν, όλα δείχνουν πως η μάχη του τίτλου στη Stoiximan Super League θα κρατήσει μέχρι το φινάλε. Η διαφορά ανάμεσα στους τρεις βασικούς διεκδικητές παραμένει οριακή, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στους 60 βαθμούς, ο Ολυμπιακός στους 58 και ο ΠΑΟΚ στους 57.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας έκρυβε ανατροπές και απώλειες, καθώς ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Βόλο με 2-1, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Έτσι, το σκηνικό διαφοροποιήθηκε εκ νέου και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα playoffs, όπου θα κριθούν τα πάντα.

Η άμυνα σηκώνει το πρωτάθλημα

Ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι η «παράδοση» των τελευταίων ετών: από τη σεζόν 2010-11 και μετέπειτα, η ομάδα που ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια στην κορυφή και διαθέτει την καλύτερη αμυντική επίδοση, κατακτά στο τέλος και το πρωτάθλημα. Φέτος, το συγκεκριμένο πλεονέκτημα ανήκει στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δεχθεί μόλις 11 γκολ. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν και το ιστορικό ρεκόρ καλύτερης άμυνας σε κανονική διάρκεια, με μόλις 9 γκολ παθητικό.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτή την αναδρομή που κάνουμε, από τη σεζόν 2019-20 ισχύουν τα Play Offs. Όπου και πάλι στο τέλος της κανονικής διάρκειας, η καλύτερη άμυνα κατακτάει το πρωτάθλημα με εξαίρεση τη σεζόν 2022/23.

Οι 14 φορές που η άμυνα κέρδισε το πρωτάθλημα

2010-11

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (18 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2011-12

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (17 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2012-13

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (16 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2013-14

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (19 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2014-15

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (23 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2015-16

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (16 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2016-17

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (16 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2017-18

Καλύτερη άμυνα: ΑΕΚ (12 γκολ)

Πρωταθλητής: ΑΕΚ

2018-19

Καλύτερη άμυνα: ΠΑΟΚ (14 γκολ)

Πρωταθλητής: ΠΑΟΚ

2019-20

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (9 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2020-21

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (13γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2021-22

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός (14 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

2022-23

Καλύτερη άμυνα: Παναθηναϊκός (12 γκολ)

Πρωταθλητής: ΑΕΚ

2023-24

Καλύτερη άμυνα: ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός (21 γκολ)

Πρωταθλητής: ΠΑΟΚ

2024-25

Καλύτερη άμυνα: Ολυμπιακός, ΑΕΚ (16 γκολ)

Πρωταθλητής: Ολυμπιακός

Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Παναθηναϊκός

To «τριφύλλι» με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 2022/23, έκανε μια από τις καλύτερες σεζόν του στο πρωτάθλημα, μετά από πολλά χρόνια. Βρισκόταν στην πρώτη θέση με την καλύτερη άμυνα, έχοντας δεκτεί μόλις 12 γκολ. Στα Play Offs όμως «λύγισε», στο προ-τελευταίο παιχνίδι, δεχόμενος ήττα «μαχαιριά» από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στο Βικελίδης με 2-1 και πέρασε μπροστά με τρεις (80-77). Στην τελευταία αγωνιστική οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν εντός έδρας με 4-0 απέναντι στον Βόλο, ενώ το «τριφύλλι» έφερε ισοπαλία με τον Άρη στη Λεωφόρο 1-1. Το πρωτάθλημα πήγε στα χέρια της «Ένωσης» και από εκεί και πέρα οι πράσινοι» αποτελούν την εξαίρεση.

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που εξασθένησε κάθε ελπίδα για το πρωτάθλημα

Βαγγέλης Αλεξανδρής