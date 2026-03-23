Μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα προσέφερε ο Βραζιλιάνος προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο, Τιάγκο Νούνιες, ο οποίος επέλεξε να εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του, που έχει σύνδρομο Down, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής και ισότητας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down στις 21 Μαρτίου, ο Νούνιες θέλησε να αναδείξει την αξία της αγάπης και του σεβασμού προς όλους, υπογραμμίζοντας πως κάθε άνθρωπος αξίζει την ίδια θέση στη ζωή και στην κοινωνία.

Hoy, en el #DiaDelSindromeDeDown , nuestro DT. Tiago Nunes compartió algo muy especial con la hinchada 🫂 pic.twitter.com/S9XTliOcmj — LDU Oficial (@LDU_Oficial) March 22, 2026

Η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη, χαρίζοντας μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα και ουσία, που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

“Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια.

Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα. Είναι σημαντικό όλοι να έχουμε επίγνωση. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους συμπεριλαμβάνουμε όλους.

Ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος δύσκολα πράγματα, πολέμους, προβλήματα… Και η λίγη αγάπη κάνει τη διαφορά με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Το λέω αυτό από εμπειρία, ως πατέρας ενός παιδιού που δεν αποτελεί τυπική περίπτωση, και έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που είναι εδώ, που άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς μας και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο.

Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ήθελα να μοιραστώ λίγο από την εμπειρία μου μαζί σας”, είπε συγκεκριμένα ο προπονητής.