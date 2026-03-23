Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κολομβία ο ξαφνικός θάνατος του 18χρονου ποδοσφαιριστή Σαντιάγο Καστριγιόν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα.

Η Μιγιονάριος αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα των ακαδημιών της, που αγωνιζόταν στην ομάδα Κ20. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε αναμέτρηση απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε για το πρωτάθλημα νέων.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού επιτελείου και τη γρήγορη μεταφορά του σε νοσοκομείο, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Καστριγιόν θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ανερχόμενα ταλέντα της Μπογκοτά και γενικότερα της χώρας, έχοντας ήδη συμμετοχές σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας και παρουσία σε αποστολή, γεγονός που έδειχνε πως βρισκόταν πολύ κοντά στο επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Το «αντίο» της ομάδας του

«Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Η μπλε καρδιά είναι ραγισμένη. Ο πόνος μας κατακλύζει, μας γεμίζει ανημποριά και θλίψη. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε το νούμερο 10 μας, τον συμπαίκτη μας, τον φίλο μας.

Ο Σαντιάγο δεν έπαιζε απλώς ποδόσφαιρο. Το ζούσε, το ένιωθε, το μοιραζόταν με ένα χαμόγελο που σήμερα μένει χαραγμένο σε όλους μας. Προσευχόμαστε για την ψυχή του. Στην οικογένεια και στους αγαπημένους του στέλνουμε μήνυμα δύναμης σε αυτή την ακατανόητη στιγμή. Σαντιάγκο, αγαπημένε μας συμπαίκτη, αναπαύσου εν ειρήνη»