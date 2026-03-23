Η Εθνική Ελλάδας μπήκε ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς για το 2026, ξεκινώντας την προετοιμασία της με στόχο τις υποχρεώσεις που ακολουθούν, αλλά και τη συμμετοχή στη League A του UEFA Nations League.

Τα πρώτα φιλικά παιχνίδια είναι προγραμματισμένα άμεσα, με αντίπαλους την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 27 Μαρτίου και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη στις 31 Μαρτίου.

Η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (23/03), με διαφοροποιημένο πρόγραμμα. Οι ποδοσφαιριστές Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχαν αγωνιστεί την Κυριακή με τις ομάδες τους ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας στο γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τρίτη (24/03) στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στον Ρέντη, όπου η ομάδα θα ανεβάσει ρυθμούς ενόψει των πρώτων αγώνων της χρονιάς.