Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη «μάχη» του για όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στη βαθμολογία της EuroLeague, μπαίνοντας σε ένα ακόμα καθοριστικό παιχνίδι για την 33η αγωνιστική. Αυτή τη φορά, αντίπαλός του είναι η Dubai BC, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Σαράγιεβο και συγκεκριμένα στη Zetra Arena, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για τη σημασία του αγώνα, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Παράλληλα, στάθηκε στα δυνατά σημεία της ομάδας από τα ΗΑΕ που οι «πράσινοι» θα πρέπει να περιορίσουν, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου

Για την δυσκολία και τη σημαντικότητα του παιχνιδιού. «Παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα με άφθονο ταλέντο σε όλες τις θέσεις. Αν δεν μπούμε από την αρχή σοβαροί με 100% συγκέντρωση και στις δύο πλευρές του γηπέδου, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Είναι ένα παιχνίδι do-or-die για εμάς. Είναι και η Dubai μια ομάδα που κυνηγάει να μπει στη δεκάδα. Αν ηττηθούμε κινδυνεύουμε και δεν έχουμε χρόνο. Έχουν μείνει έξι παιχνίδια. Πάμε να πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε ώστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στα playoffs».

Για το πως νιώθει: «Νιώθω καλά. Ανυπομονώ για το παιχνίδι και θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».