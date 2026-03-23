«Μυθικό» γκολ αλά… Ιμπραΐμοβιτς – Το γκολ της χρονιάς στην Ελλάδα (vid)
Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές, ακόμα και μακριά από τα μεγάλα γήπεδα. Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ευρυτανίας, σημειώθηκε ένα γκολ που δύσκολα ξεχνιέται. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ταξιάρχης Καλύβας, ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα στην αναμέτρηση του Τυμφρηστού με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002. Ο ποδοσφαιριστής του Τυμφρηστού […]
Πρώην «κιτρινόμαυρος» προπονητής στην Ελλάδα πιθανός διάδοχος του Αλμέιδα στη Σεβίλλη
Η επόμενη μέρα στη Σεβίλλη έχει ήδη ξεκινήσει μετά την απόλυση του Ματίας Αλμέιδα, με τη διοίκηση να έχει στρέψει πλήρως την προσοχή της στην επιλογή του νέου προπονητή. Το όνομα που αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει είναι εκείνο του Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ο οποίος εμφανίζεται ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Οι […]
Παρελθόν από τον πάγκο της Σεβίλλης και επίσημα ο Αλμέιδα
Τα κυριακάτικα (22/03) ρεπορτάζ των ισπανικών Μέσων που ήθελαν την παραμονή του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη να βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβεβαιώθηκαν. Το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την απόλυση του Αργεντινού προπονητή. Ο Αλμέιδα, μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, κάθισε στον πάγκο της ομάδας από την Ανδαλουσία σε […]
Μπαρτζώκας:Από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague η Βαλένθια – Τι είπε για Φαλ και Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα κρίσιμο και απαιτητικό ματς στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια (24/3, 21:30) για την 33η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague. Πριν από την αναχώρηση των «ερυθρολεύκων», ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και μίλησε για το πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι η Βαλένθια αλλά και για την […]
Ο Φαλ επιστρέφει και ο Φουρνιέ δεν κρύβει τη χαρά του
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα. Ο Μουστάφα Φαλ είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ έπειτα από 9 μήνες (τελευταλιο παιχνίδι ο 3ος τελικός του πρωταθλήματος στις 6/6) και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε την αντίδραση του στο Twitter. Μετά την είδηση, ο Εβάν Φουρνιέ ανήρτησε στο X […]