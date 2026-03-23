Η επόμενη μέρα στη Σεβίλλη έχει ήδη ξεκινήσει μετά την απόλυση του Ματίας Αλμέιδα, με τη διοίκηση να έχει στρέψει πλήρως την προσοχή της στην επιλογή του νέου προπονητή.

Το όνομα που αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει είναι εκείνο του Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ο οποίος εμφανίζεται ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Οι Ανδαλουσιάνοι εκτιμούν την εμπειρία του στο ισπανικό πρωτάθλημα και την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό στη μάχη που δίνει η ομάδα για να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις της La Liga.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών φέρονται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τη Σεβίλλη να επιθυμεί άμεση συμφωνία ώστε ο νέος τεχνικός να αναλάβει το συντομότερο δυνατόν και να προλάβει τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.

Παρά το ξεκάθαρο προβάδισμα του Γκαρθία Πλάθα, η λίστα δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνον. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η περιπτώση του Μανόλο Χιμένεθ, μια γνώριμη λύση για τα ισπανικά δεδομένα.