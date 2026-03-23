Τα κυριακάτικα (22/03) ρεπορτάζ των ισπανικών Μέσων που ήθελαν την παραμονή του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη να βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβεβαιώθηκαν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03) η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την απόλυση του Αργεντινού προπονητή.

Ο Αλμέιδα, μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, κάθισε στον πάγκο της ομάδας από την Ανδαλουσία σε 32 αγώνες με απολογισμό 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 15 ήττες.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο του “Ραμόν Σάντσεζ-Πιζχουάν” μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 εκ των οποίων στη La Liga και τρεις στο Κύπελλο Ισπανίας, από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2025 στον σύλλογο του Νερβιόν.

Η Σεβίλλη επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για τη δουλειά τους τους τελευταίους μήνες και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις.