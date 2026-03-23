Εφιαλτικές στιγμές έζησε ο Άλεξ Ιβόμπι, καθώς ο άσος της Φούλαμ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλη συμμορία που εισέβαλε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον χώρο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, ωστόσο ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον διεθνή ποδοσφαιριστή. Υπό την απειλή μαχαιριού, τον ακινητοποίησαν και τον κράτησαν όμηρο, προκειμένου να κινηθούν ανενόχλητοι μέσα στην κατοικία.

🚨 SON DAKİKA: Hırsızlar Alex Iwobi’nin evine girerek onu bıçak zoruyla rehin aldılar. Haberlere göre, saldırganlar tasarımcı kol saatleri, mücevherler, iki iPhone, bir MacBook dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 200.000 sterlin nakit para da dahil olmak üzere değerli eşyaları… pic.twitter.com/017mNPF2Fv — Kapitano Sports (@kapitanosport) March 23, 2026

Οι ληστές αφαίρεσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ κατάφεραν να ανοίξουν και το χρηματοκιβώτιο, αποσπώντας περίπου 200.000 λίρες σε μετρητά. Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται ότι πλησιάζει το μισό εκατομμύριο.

Μετά την αποχώρηση των δραστών, ο Ιβόμπι ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της συμμορίας. Παρά το σοκ, τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του είναι καλά στην υγεία τους, με την αστυνομία να εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση των δραστών.