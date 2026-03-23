Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε με πρόβλημα στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Κηφισιά και σήμερα ενσωματώθηκε στην Εθνική Ουγγαρίας καθώς είναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού του προπονητή.

Ο φορ της ΑΕΚ γύρισε τον αστράγαλό του και υπέστη διάστρεμμα, ωστόσο αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική στην πατρίδα του για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Όπως είναι λογικό, στην Ένωση υπάρχει αγωνιά για την κατάστασή του ενώ οι άνθρωποι της ομάδας είναι σε επαφή με το ιατρικό επιτελείο της Ουγγαρίας περιμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων.