Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές, ακόμα και μακριά από τα μεγάλα γήπεδα. Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ευρυτανίας, σημειώθηκε ένα γκολ που δύσκολα ξεχνιέται.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ταξιάρχης Καλύβας, ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα στην αναμέτρηση του Τυμφρηστού με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Καρπενήσι 2002. Ο ποδοσφαιριστής του Τυμφρηστού συνδύασε φαντασία και τεχνική, δημιουργώντας μια φάση που έφερε στο μυαλό κινήσεις του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Στο 89ο λεπτό, έπειτα από πλάγιο άουτ του Κυριάκου Σωκράτους, ο Καλύβας υποδέχθηκε την μπάλα και επιχείρησε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ από πλάγια θέση, στα δεξιά της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πήρε ιδανική τροχιά, πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα και κατέληξε στην απέναντι γωνία, ολοκληρώνοντας ένα γκολ υψηλής αισθητικής.

Αυτό ήταν το τέταρτο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα και αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς διαμόρφωσε το τελικό 5-4 σε ένα ματς με εντυπωσιακή εξέλιξη και πλούσιο θέαμα.