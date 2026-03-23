Μια ακόμη εντυπωσιακή παράσταση παρέδωσαν οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, δημιουργώντας ένα κορεό που συνδύασε ποδόσφαιρο, τέχνη και συναίσθημα.

Στην εξέδρα, οι οπαδοί παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό κορεό με πρωταγωνίστρια τη θεά Κυβέλη (Cibeles), το εμβληματικό συντριβάνι που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τους πανηγυρισμούς τίτλων της Ρεάλ.

Το θέαμα ήταν επιβλητικό: τεράστια γράμματα σχημάτιζαν τη φράση «Diosa del Real, reina de Madrid» («Θεά της Ρεάλ, βασίλισσα της Μαδρίτης»), ενώ η μορφή της Κυβέλης κυριαρχούσε στο φόντο, τραβώντας όλα τα βλέμματα. Μια εικόνα που ανέδειξε την ιστορία του συλλόγου και το πάθος των οπαδών του, δίνοντας ξεχωριστό τόνο σε ένα από τα πιο «καυτά» παιχνίδια της πόλης.

Το κορεό δεν είναι απλά ένα οπτικό θέαμα. Είναι μια δήλωση ταυτότητας. Μια υπενθύμιση ότι για τους Μαδριλένους, η Ρεάλ αποτελεί κάτι πέρα από το ποδόσφαιρο – μια ιδέα που αγγίζει τα όρια του μύθου.