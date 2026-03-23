Παρελθόν από τον πάγκο της Σεβίλλης αποτελεί πλέον ο Ματίας Αλμέιδα, με τη διοίκηση να προχωρά στην απόλυσή του έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που ακολούθησε την ήττα από τη Βαλένθια.

Λίγο μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του, ο Αργεντινός τεχνικός έστειλε το πρώτο του μήνυμα, τονίζοντας πως φεύγει με καθαρή συνείδηση, ενώ παραλληλα υπογράμμισε ότι αποχωρεί με ηρεμία, γνωρίζοντας πως κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Η φετινή πορεία της Σεβίλλης στη La Liga δεν ήταν και η καλύτερη, διότι η ομάδα βρέθηκε χαμηλά στη βαθμολογία και κοντά στις θέσεις υποβιβασμού, κάτι το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν όταν ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι με πολυετές συμβόλαιο, τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες.

Το αντίο του Αλμέιδα στη Σεβίλλη

Ο Αργεντινός τεχνικός λίγη ώρα μετά την απομάκρυνσή του έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media, στο οποίο αναφέρει:

«Εκ μέρους μου και του επιτελείου μου,

Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως αυτός ο σύλλογος δεν ήταν ένας ακόμη στην καριέρα μου. Το να επιστρέψω σε αυτό το σπίτι τόσα χρόνια μετά σήμαινε πολλά για μένα, και το έζησα με την καρδιά μου σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για τη δέσμευσή τους, για την προσπάθεια και για το ότι δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Τον σύλλογο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν για τη συνεχή τους στήριξη, τους φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης με τα οποία συζητήσαμε για το ποδόσφαιρο. Ήταν μια χρονιά γεμάτη μάθηση που προσθέτω στην επαγγελματική μου πορεία.

Ξέρω ότι η στιγμή δεν είναι αυτή που όλοι επιθυμούσαμε, αλλά ήταν ξεχωριστό που αποτέλεσα μέρος αυτής της διαδρομής.

Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα, με ειλικρίνεια και σεβασμό για αυτό το έμβλημα· όλοι γνωρίζουν ότι το υπερασπίστηκα μέσα και έξω από το γήπεδο. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Σας ευχαριστώ για όλα, Σεβιγίστες! Ένα θερμό χαιρετισμό».