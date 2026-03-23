Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;

Η εκπομπή FootballTalk της Δευτέρας (23/3) άρχισε να μιλάει για το φινάλε της Stoiximan Super League και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας αυτής. Τώρα, το πώς βρέθηκαν στο, όχι και τόσο μακρινό 2023, και στην αποτυχία του Παναθηναϊκού να κατακτήσει τότε τον τίτλο, είναι άλλο ζήτημα.

Αλλά οι ρεπόρτερ μας είναι, δεν τους κακολογούμε. Εδώ ούτε οι ίδιοι δεν κατάλαβαν πως προέκυψε αυτή η κουβέντα, τα στιγμιότυπα, όμως, μένουν και έτσι σας κάνουμε πιο σοφούς.

Παρακολουθήστε στο βίντεο πως η κουβέντα ξέφυγε άμεσα και η 4άδα των παρουσιαστών είχε τις ενστάσεις της για το τι συνέβη στο κομβικό τότε τέλος του πρωταθλήματος, τη σεζόν 2022-23. Θυμίζουμε ότι στην τότε κούρσα του τίτλου, ο Παναθηναϊκός είχε το πάνω χέρι, μέχρι να έρθει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στην οποία ο Ρέαμπτσιουκ ήταν αυτός που έκρινε τη μάχη υπέρ των «ερυθρόλευκων». Η εν λόγω νίκη του Ολυμπιακού έκανε τη… χαλάστρα στους «πράσινους», με την ΑΕΚ να επωφελείται και να φτάνει εν τέλει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

