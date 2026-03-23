Ο Τόμας Γουόκαπ βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού, που αναχώρησε για την Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα PlayOffs.

Στο ίδιο αεροδρόμιο βρισκόταν και η αποστολή του Παναθηναϊκού, που αναχωρούσε για το Σεράγεβο για το κρίσιμο παιχνίδι με την Dubai BC, σε ένα ματς με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «πράσινους».

Κατά την παρουσία του στο αεροδρόμιο, ο Γουόκαπ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με έναν φίλο του Παναθηναϊκού, αλλά φρόντισε να δείξει τη… δυσαρέσκειά του για τις προτιμήσεις του, κάνοντας «thumb down» τη στιγμή της φωτογραφίας, χαρίζοντας έτσι ένα απολαυστικό και viral στιγμιότυπο.

