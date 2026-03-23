Η Φενέρμπαχτσε έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα της για την επόμενη σεζόν, την ώρα που η τρέχουσα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα δεδομένα στο ρόστερ να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με το BasketNews, ο Νικολό Μέλι βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον τουρκικό σύλλογο, με προοπτική να ολοκληρώσει εκεί την καριέρα του. Ο έμπειρος φόργουορντ/σέντερ αποτελεί βασικό κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας φέτος 6,5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αντίθετα, ο Ντέβον Χολ φαίνεται πως οδεύει προς αποχώρηση, καθώς έχει δεχτεί ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση από την Αρμάνι Μιλάνο και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ιταλική ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ καταγράφει τη φετινή σεζόν 9,6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ είχε σημαντική συμβολή στην περσινή πορεία της Φενέρμπαχτσε μέχρι την κατάκτηση της EuroLeague στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.