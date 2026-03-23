Ο Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε τέλος στη φημολογία γύρω από τον τραυματισμό του, τονίζοντας πως έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στο γόνατο.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει σταδιακά σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής σε απαιτητικά παιχνίδια απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να διαχειρίζεται προσεκτικά την επάνοδό του.

🚨🐢 MBAPPÉ HABLA ROMPE SU SILENCIO tras la LESIÓN DE RODILLA: “Estoy 100% recuperado, se han dicho muchas cosas y nada es cierto”. “Obtuve el diagnóstico correcto al volver a París y juntos encontramos el mejor plan”. pic.twitter.com/EeYCP74oK6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 23, 2026

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Εθνική Γαλλίας για τα φιλικά του Μαρτίου, ο Εμπαπέ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Έχω αναρρώσει στο 100%. Έχουν ειπωθεί πολλά για τον τραυματισμό μου και τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Έλαβα καλή διάγνωση όταν επέστρεψα και μαζί βρήκαμε ένα καλύτερο πλάνο αποθεραπείας» τόνισε χαρακτηριστικά.