Μια μυθική εμφάνιση που φέρνει στο μυαλό τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν πραγματοποίησε ο 18χρονος Νάντι Ρουουχιλάχτι, σημειώνοντας 103 πόντους σε μόλις 33 λεπτά συμμετοχής στο φινλανδικό πρωτάθλημα Κ-19.

Παρότι το επίπεδο δεν συγκρίνεται με το NBA, το κατόρθωμα παραμένει εντυπωσιακό, καθώς απαιτεί εξαιρετική ευστοχία και επιθετική συνέπεια. Ο νεαρός άσος της Γουέ-Μπε-Πάντεριτ από το Ελσίνκι διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σκοραρίσματος στη χώρα του, οδηγώντας την ομάδα του σε εμφατική νίκη με 186-77.

Η στατιστική του γραμμή ήταν εξωπραγματική: 103 πόντοι με 46/59 σουτ και 3/4 τρίποντα, μαζί με 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα, ξεπερνώντας μάλιστα σε πόντους ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα.

Η εμφάνισή του έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον ίδιο να στοχεύει στο NCAA για την επόμενη σεζόν, έχοντας προσελκύσει προτάσεις από πανεπιστήμια των ΗΠΑ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.