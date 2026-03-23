Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) στα Λουτρά Υπάτης, όταν 68χρονος έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν σε χωράφι της περιοχής μαζί με τη σύζυγό του για εργασίες ξυλείας, όταν κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες καταπλακώθηκε από δέντρο.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του που έντρομη ενημέρωσε τις Αρχές.

Τέλος, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 68χρονο και τον παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.