Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου 2026, ένας 15χρονος μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού. Η αστυνομία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας και σε βάρος ενός 53χρονου καταστηματάρχη σχηματίστηκε ποινική δικογραφία.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο ανήλικος διασκέδαζε στο κατάστημα παρέα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της Ρόδου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.