Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο Τόρουν με σκοπό να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, καταφέρνοντας να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός και κόντραρε στα ίσα στον εντυπωσιακό Μόντο Ντουπλάντις, όμως ο Σουηδός ήταν εκείνος που πήρε το χρυσό μετάλλιο, με τον Μανόλο να φτάνει στο ασημένιο με άλμα στα 6,05μ.

Μία μέρα αργότερα, ο Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το μετάλλιό του σε μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του, μέχρι φυσικά την επόμενη.