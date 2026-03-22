Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τερματίζοντας στην 6η θέση με άλμα 8.19μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε πως όλες οι προσπάθειές του ήταν καλές και πήγαιναν μακριά, όμως το μεγάλο πρόβλημα είχε να κάνει με το γεγονός πως πατούσε μακριά από τη βαλβίδα χάνοντας πολύτιμα εκατοστά.

Οι δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου στην ΕΡΤ:

«Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου.

Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω.