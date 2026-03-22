Μετά το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή, τη σκυτάλη παίρνει ο Μίλτος Τεντόγλου που θα συμμετάσχει στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Κλειστού στίβου στο Τορούν την Κυριακή (22/3, 20:12). Ο Έλληνας άλτης στοχεύει σε μία ακόμη μεγάλη διάκριση, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Τη φετινή χρονιά, ο Τεντόγλου έχει σημειώσει άλμα στα 8,27 μ., επίδοση που τον κατατάσσει τέταρτο ανάμεσα στους 17 φιναλίστ. Ο 28χρονος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας ήδη τέσσερις επιδόσεις πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο της καριέρας του με 8,25 μ.

Ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσει στις 20:12 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Τεντόγλου και ποιοι τον απειλούν στον δρόμο για το μετάλλιο

Ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κλειστού στίβου του 2021.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί τρίτος στη σειρά στον μεγάλο τελικό, μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ.

Σχετικά με τους αντιπάλους του Τεντόγλου, ο Φουρλάνι «απειλεί» τον Έλληνα άλτη, καθώς κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο με 8.39 και φυσικά ο 21χρονος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.45μ.