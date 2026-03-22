Μετά το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή, παίρνει σειρά ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους της Κυριακής (22/3 20:12).

Φέτος ο Τεντόγλου έχει κάνει άλμα στα 8,27 μ., επίδοση που τον κατατάσσει τέταρτο ανάμεσα στους 17 αθλητές του τελικού. Ο 28χρονος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τέσσερις φετινές επιδόσεις πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο της καριέρας του (8,25 μ.).

Στον τελικό, ο Τεντόγλου θα αγωνιστεί τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ. Κάθε αθλητής θα εκτελέσει τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέταρτο, και οι έξι θα ολοκληρώσουν όλες τις προσπάθειες.

Από το 2018 έως σήμερα, ο Τεντόγλου έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 12 χρυσά και ένα ασημένιο.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα