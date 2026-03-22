Μια εκδρομή που είχε σχεδιαστεί ως ποδοσφαιρική γιορτή παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία για οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι ταξίδευαν προς το Λονδίνο για τον μεγάλο τελικό του Carabao Cup απέναντι στην Άρσεναλ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ενώ το πούλμαν κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ακολούθησε μια μικρή έκρηξη, με το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, ωστόσο η άμεση αντίδραση οδηγού και επιβατών αποδείχθηκε καθοριστική. Όλοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το πούλμαν εγκαίρως, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά την ένταση του περιστατικού.

🚨💣 Shocking scenes on the M6: one of Manchester City’s coaches has caught fire on the way to Wembley. 😳 Hope everyone is okay. 🙏 pic.twitter.com/xlrG6JqKqI — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, θέτοντας υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ οι αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Παρά το σοκ, οι φίλοι των «πολιτών» δεν έχασαν τον στόχο τους, καθώς με τη βοήθεια της εταιρείας μεταφοράς συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Wembley με άλλα μέσα, προκειμένου να βρεθούν κανονικά στις εξέδρες για τη σέντρα του μεγάλου τελικού.