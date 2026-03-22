Υπάρχουν νίκες που δεν ενθουσιάζουν, αλλά έχουν αξία. Νίκες που δεν συνοδεύονται από θέαμα, αλλά αποτυπώνουν ωριμότητα, σοβαρότητα και στόχο. Μια τέτοια ήταν και αυτή του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη. Με αυτό που στο ποδοσφαιρικό λεξιλόγιο αποκαλείται «επαγγελματική νίκη», οι Πράσινοι πήραν αυτό που ήθελαν: το αποτέλεσμα.

Για ένα κομμάτι του αγώνα έδειξαν καλό πρόσωπο, είχαν καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους με πειθαρχία. Χωρίς ρίσκα, χωρίς περιττές εντάσεις. Απλά, αποτελεσματικά. Και κάπως έτσι, μπαίνουν στα πλέι οφ όχι ως διεκδικητές του τίτλου, αλλά ως ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Η απόσταση από την κορυφή είναι δεδομένη και καλύπτεται μόνο με… θαύμα. Το -11 από την ΑΕΚ δεν αφήνει περιθώρια για όνειρα πρωταθλήματος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η σεζόν έχει τελειώσει ή ότι δεν υπάρχουν στόχοι. Αντίθετα, τώρα ανοίγεται ένα διαφορετικό πεδίο διεκδίκησης.

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να παλέψει για κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση στα πλέι οφ. Η τρίτη είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, ενώ – όσο κι αν ακούγεται δύσκολο – ακόμα και η δεύτερη δεν είναι εντελώς εκτός συζήτησης. Στο ποδόσφαιρο, άλλωστε, οι ισορροπίες αλλάζουν γρήγορα και τα δεδομένα ανατρέπονται συχνά.

Σε αυτή τη φάση, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ είναι η ψυχολογία. Δεν υπάρχει το ασφυκτικό «πρέπει», ούτε η πίεση των αγώνων που δεν επιτρέπουν λάθη. Αντίθετα, υπάρχει η ελευθερία να παίξει, να διεκδικήσει, να χτυπήσει κάθε ματς χωρίς μεγάλο άγχος. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι αναμετρήσεις με τους μεγάλους αντιπάλους του, δεν θα είναι απλώς παιχνίδια βαθμών. Θα είναι μάχες γοήτρου, αποδείξεων και χαρακτήρα. Ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό να δείξει ότι έχει σφυγμό, ποιότητα και φιλοδοξία.

Και ίσως, τελικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να προκύψει κάτι περισσότερο. Ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League, μια υπέρβαση, μια ανατροπή που σήμερα μοιάζει δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη. Γιατί όταν κάτι παραμένει ανοιχτό, όταν υπάρχει έστω και μια πιθανότητα, τότε δεν εγκαταλείπεται. Διεκδικείται μέχρι τέλους.