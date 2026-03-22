Ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στην καριέρα του, γράφοντας ιστορία στο NBA και ξεπερνώντας τον θρυλικό Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ.

Στη νίκη των Χιούστον Ρόκετς επί των Χιτ με 123-122, ο Αμερικανός σταρ σημείωσε 27 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 32.294 στην καριέρα του και ανεβαίνοντας στην 5η θέση όλων των εποχών. Έτσι, άφησε πίσω του τον Τζόρνταν, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 32.292 πόντους.

Μπροστά από τον Ντουράντ βρίσκεται πλέον ο Κόμπι Μπράιαντ με 33.643 πόντους, ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Λεμπρόν Τζέμις με 43.241.

Αναλυτικά, οι 10 καλύτεροι σκόρερ του NBA