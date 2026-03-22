Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του Τριφυλλιού:

Για τον αγώνα με τον Αστέρα:

«Στο α’ ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι απόλυτα, δυστυχώς στο β’ ημίχρονο τον χάσαμε αυτόν τον έλεγχο. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο στο α’ ημίχρονο, αν συνεχίζαμε στο ίδιο τέμπο που παίζαμε στο α’ ημίχρονο τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα για εμάς. Από μια φάση έγινε το 2-1 και στο τέλος υποφέραμε λίγο μέχρι να πάρουμε τη νίκη που θεωρώ ότι την αξίζαμε.

Μου άρεσε το α’ ημίχρονο, η ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, στην αντίπαλη περιοχή, δημιούργησε κάποιες, φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου το πότε θα μπει το πρώτο γκολ, δεν μου άρεσε το β’ ημίχρονο που χάσαμε τον έλεγχο, χάσαμε την κατοχή της μπάλας και επιτρέψαμε στον αντίπαλο να φτάνει πιο κοντά στην δικιά μας περιοχή».

Για τα play off:

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αυτή τη στιγμή υπάρχει η διακοπή, οπότε θα έχουμε χρόνο να γίνει η αποκατάσταση των τραυματιών και να μπορέσουμε να εμφανιστούμε άκρως ανταγωνιστικοί στα ματς των play off».