Ένα ακόμη απογοητευτικό απόγευμα για τους Θεσσαλονικείς που πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν πείθουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την 5η θέση, με έξι βαθμούς από τον Λεβαδειακό μετά το δια δύο στη βαθμολογία.

Ο Νούς στο 36′ έκανε το 0-1 και ο Φούντας στο 58′ διαμόρφωσε το τελικό 0-2 για τους Κρητικούς που έπαιξαν πολύ καλά στο «Βικελίδης» και έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα.

Ο αγώνας

«Λίφτινγκ» στην επίθεση για ακόμη μία αγωνιστική από τον Γρηγορίου και συνολικά πέντε αλλαγές. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαντιγκά-Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και Φαμπιάνο-Ρόουζ οι δύο στόπερ. Χόνγκλά-Ράτσιτς στα χαφ.

Ο Γκαρέ με τον Δώνη στα εξτρέμ και ο Κουαμέ λίγο πίσω από τον προωθημένο Μορόν.

Ο Κόντης προχώρησε σε αναγκαστικές αλλά και τακτικές προσαρμογές, ξεκινώντας από την αμυντική τριάδα. Οι Χριστόπουλος, Κωστούλας και Πούγγουρας τοποθετήθηκαν μπροστά από τον Χριστογεώργο.

Στα άκρα, ως φουλ μπακ, κινήθηκαν οι Σενγκέλια και Αθανασίου, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Ανδρούτσος και Βούκοτιτς. Στην επίθεση, το σχήμα συμπληρώθηκε από τους Φούντα, Νους και Ισέκα.

Κακές επιλογές ο Άρης, πιο ουσιαστικός ο ΟΦΗ

Είναι φανερό πως ο πρώτος χαρακτηρισμός ταιριάζει στον Αρη, ο οποίος βρήκε χώρους πίσω από την άμυνα του ΟΦΗ για να γίνει απειλητικός. Ωστόσο, δεν πήρε τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να δημιουργήσει ευκαιρίες σε κανονική ροή αγώνα, έχοντας ουσιαστικά μόνο το σωστά εκτελεσμένο φάουλ του Γκαρέ.

Από την άλλη, οι Κρητικοί περνούσαν με σχετική άνεση τις γραμμές του ΑΡΗ, που αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στον άξονα. Από εκεί ξεκίνησαν και οι περισσότερες επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Νους και Φούντα, που κινούνταν προς τα μέσα, ενώ ο Κουαμέ δεν προσέφερε την απαιτούμενη βοήθεια.

Γκολ για τον ΟΦΗ… παίζοντας με δέκα παίκτες

Ο Νους είχε ήδη απειλήσει σε τετ α τετ, με τον Αθανασιάδη να αποκρούει στο 13ο λεπτό. Στο 36ο λεπτό, όμως, ήταν πιο αποτελεσματικός και, έπειτα από την παράλληλη πάσα του Σενγκέλια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Μάλιστα, το γκολ ήρθε σε μια φάση που ο ΟΦΗ αγωνιζόταν προσωρινά με δέκα παίκτες, λόγω της απουσίας του Ανδρούτσου.

Ο ΑΡΗΣ παρέμεινε ίδιος, ο ΟΦΗ «καθάρισε» το παιχνίδι.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που απαιτούσε ξεκάθαρα αλλαγές, ο Γρηγορίου δεν προχώρησε σε καμία διαφοροποίηση. Αυτό είχε ως συνέπεια να παραμείνει ίδια και η εικόνα του Άρη, ο οποίος, πέρα από τη φάση του Κουαμέ στο 52’ και την απόκρουση του Χριστογεώργου, δεν έδειξε ότι μπορούσε να αντιδράσει.

Αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε πλήρως ο ΟΦΗ και στο 58’ βρήκε εκτεθειμένη την άμυνα του Άρη. Ο Φούντας, σε κατάσταση τρανζίσιον, πέτυχε το 0-2, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση νίκη.

Στο 60ό λεπτό, ο Γρηγορίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Πέρεθ, Γιαννιώτα και Καντεβέρε. Ο ΑΡΗΣ έγινε πιο επικίνδυνος, έχοντας δοκάρι με τον Καντεβέρε και μια ακόμη καλή στιγμή με τον Γιαννιώτα, όμως ήταν πλέον αργά και το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Φαντιγκά (77′ Ντούντου), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Χόνγκλα, Ράτσιτς (85′ Μπουσαΐντ) – Γκαρέ, Κουαμέ (60′ Καντεβέρε), Δώνης (60′ Πέρεθ) – Μορόν (60′ Γιαννιώτας)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Κωστούλας, Χρστόπουλος, Πούγγουρας – Σενγκέλια, Ανδρούτσος (46′ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (68′ Καραχάλιος), Αθανασίοιυ – Φούντας, Νους (86′ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (71′ Θεοδοσουλάκης)