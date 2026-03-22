Ο Μπαλντέ στα 8.46μ. ο Πορτογάλος με την κορυφαία φετινή επίδοση περνά στην 1η θέση!

Η τελευταία προσπάθεια του Μίλτου και 8.19μ. και παραμένει έκτος

Ακυρος ο Σαραμπογιούκοφ

Ο Φουρλάνι έχει το μεγάλο άλμα 8.39μ και περνά 1ος

Ο Μπαλντέ βελτιώθηκε στα 8.19μ.

Ο Τεντόγλου στα 8.12μ., έχει πέσει στην 6η θέση και έχει μία τελευταία ευκαιρία

Ο Τζερέμια Ντέιβις με 8.21μ περνά 4ος

O Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει στο πέμπτο άλμα με το 8.15μ.

Άκυρος ο Χοντελίν

Ο Φουρλάνι στα 8.23μ. και παραμένει τρίτος

Ο Τεντόγλου κάνει 4ο άλμα στα 8.00μ. και παραμένει πέμπτος

και παραμένει πέμπτος Ο Γκέιλ με 8.12μ. ανεβαίνει στην 6η θέση

Οι Μακλέοντ και Τόμπλερ μένουν εκτός 8άδας

Οι οκτώ θα έχουν δικαίωμα για το 5ο άλμα

Ξεκινά το 4ο άλμα

Την τελευταία στιγμή ο Μόντλερ με 7,94μ. ανέβηκε 10ος και θα έχει ένα άλμα για να βρεθεί στην οκτάδα και να συνεχίσει

Ο Σαραμπογιούκοφ σταθερά μακριά, στα 8.30μ. το 3ο άλμα του

Ο Τεντόγλου στα 8.06μ. στο 3ο άλμα

Ο Αμερικανός Ντέιβις με 8.09μ. περνά στην 6η θέση

O Κουβανός Τζόρτζε Χοντελίν με 8.26μ. περνά στη 2η θέση

Ο Σαραμπογιούκοφ απαντά με 8.31μ και πάλι στην κορυφή ο Βούλγαρο

Ο Τεντόγλου ανεβαίνει στην 4η θέση στα 8.15μ.

Ο Φουρλάνι ανεβαίνει πρώτος στα 8.25μ.

Ο Τζόρτζε Χοντελίν από την Κούβα με 8.06μ. ανεβαίνει στην 6η θέση

Στα 7,89μ. ο Αμερικανός Μακάρτερ

Ο Πορτογάλος Μπαλντέ περνά δεύτερος με 8.17μ.

Ο Τατζάι Γκέιλ ξεκίνησε στα 8.07μ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ αρχίζει με πολύ καλό άλμα στα 8.22μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκινά με 8.09μ.

Ο Αντοκ με 7.89μ.

Ο κάτοχος του τίτλου Ματία Φουρλάνι ξεκινά με 8.16μ.

Στο ξεκίνημα του προγράμματος έγινε και η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή

Άρχισε η παρουσίαση των αθλητών Όλοι οι αθλητές θα επιχειρήσουν τα τρία πρώτα άλματα, ο τελικός θα συνεχιστεί με τους 10 καλύτερους στο 4ο άλμα, με τους οκτώ καλύτερους στο 5ο και τους έξι καλύτερους στο 6ο.

Μετά τη σπουδαία επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή και το ασημένιο μετάλλιο, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει στον αγώνα της Κυριακής με στόχο ακόμη μία μεγάλη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την κλάση που τον χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η φετινή του παρουσία δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς έχει ήδη σημειώσει άλμα στα 8,27 μέτρα, επίδοση που τον φέρνει στην τέταρτη θέση μεταξύ των 17 φιναλίστ. Παράλληλα, έχει καταγράψει τέσσερις προσπάθειες πάνω από τα 8,20 μ., ενώ ξεχώρισε και για το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του, με άλμα στα 8,25 μ.

Οι αντίπαλοι στο δρόμο για το χρυσό

Ο ανταγωνισμός προμηνύεται ιδιαίτερα υψηλός, με τον Φουρλάνι να αποτελεί μία από τις βασικές απειλές για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,39 μέτρα.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και ο ανερχόμενος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος στα 21 του χρόνια έχει εντυπωσιάσει, κατέχοντας την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως για τη φετινή σεζόν με 8,45 μέτρα.