Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που αποκτά χαρακτήρα… αντίδρασης.

Οι «πράσινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την πικρία από τον αποκλεισμό στο Europa League από την Ρεάλ Μπέτις και να βγάλουν αντίδραση σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που «καίγεται» για βαθμούς, καθώς βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ινγκάσον, Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Τεττέη.