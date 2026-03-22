Ο τελικός του League Cup στο Γουέμπλεϊ το βράδυ της Κυριακής (22/3) αποφασίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τα δύο γκολ του Ο’Ράιλι σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών. Ο Ιρλανδός επιθετικός χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι τη νίκη με 2-0 επί της Άρσεναλ και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία.
Οι “πολίτες” κατακτούν το 9ο Carabao Cup στην ιστορία τους, στην 10η συμμετοχή τους σε τελικό αυτής της διοργάνωσης.
Από την άλλη, η Άρσεναλ απέτυχε να κατακτήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, με την τελευταία τους νίκη να χρονολογείται από το 1993.
Στο 7ο λεπτό του αγώνα, οι “κανονιέρηδες” είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Τράφορντ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή τριπλή επέμβαση. Πρώτα, ο Χάβερτς επιχείρησε πλασέ από κοντά, όμως ο τερματοφύλακας της Σίτι αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε την προσπάθεια.
Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ (82′ Ζεζούς), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπίας (66′ Καλαφιόρι), Ράις, Θουμπιμέντι, Χάβερτς (66′ Μαντουέκε), Σακά, Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες
Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Τσερκί (90+1′ Φόντεν), Ντοκού, Χάλαντ