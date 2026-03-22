Ο τελικός του League Cup στο Γουέμπλεϊ το βράδυ της Κυριακής (22/3) αποφασίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τα δύο γκολ του Ο’Ράιλι σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών. Ο Ιρλανδός επιθετικός χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι τη νίκη με 2-0 επί της Άρσεναλ και τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία.

Οι “πολίτες” κατακτούν το 9ο Carabao Cup στην ιστορία τους, στην 10η συμμετοχή τους σε τελικό αυτής της διοργάνωσης.

Από την άλλη, η Άρσεναλ απέτυχε να κατακτήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, με την τελευταία τους νίκη να χρονολογείται από το 1993.

Στο 7ο λεπτό του αγώνα, οι “κανονιέρηδες” είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Τράφορντ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή τριπλή επέμβαση. Πρώτα, ο Χάβερτς επιχείρησε πλασέ από κοντά, όμως ο τερματοφύλακας της Σίτι αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε την προσπάθεια.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Σίτι είχε μια καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 45′. Ο Σεμένιο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και βρήκε τον Χάλαντ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νορβηγός επιχείρησε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κέπα. Στο 60ο λεπτό, ο Μπερνάρντο Σίλβα σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Κέπα έχασε τη μπάλα από τα χέρια του. Ο Ο'Ράιλι, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Ισπανού τερματοφύλακα, με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στη Μάντσεστερ Σίτι.

Προτού περάσου και συμπληρωθούν τέσσερα λεπτά ο Άγγλος ξαναχτύπησε, φέρνοντας την ομάδα του πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Νούνιες έκανε το γέμισμα στην περιοχή από τα δεξιά και ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά τον Κέπα.

Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ (82′ Ζεζούς), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπίας (66′ Καλαφιόρι), Ράις, Θουμπιμέντι, Χάβερτς (66′ Μαντουέκε), Σακά, Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες

Μάντσεστερ Σίτι: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Τσερκί (90+1′ Φόντεν), Ντοκού, Χάλαντ