Μεγάλη επιστημονική έρευνα σε περισσότερους από 340.000 ενήλικες αποκαλύπτει ότι το είδος του αλκοόλ που καταναλώνεται επηρεάζει τον κίνδυνο θνησιμότητας και καρδιαγγειακών νοσημάτων, με το κρασί να εμφανίζει πιο ευνοϊκή συσχέτιση σε σχέση με τη μπύρα, τον μηλίτη και τα αποστάγματα.

Η μελέτη, που βασίστηκε σε στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι όλα τα ποτά το ίδιο ως προς τον κίνδυνο που ενέχουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι καταναλώνουν κρασί με μέτρο παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με όσους προτιμούν άλλα αλκοολούχα ποτά. Η μέτρια κατανάλωση κρασιού συνδέθηκε με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά περίπου 21%, ενώ ακόμη και μικρές ποσότητες μπύρας, μηλίτη ή αποσταγμάτων συσχετίστηκαν με αύξηση κινδύνου κατά 9%.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ παραμένει επικίνδυνη ανεξαρτήτως τύπου ποτού. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως ακόμη και σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα, η επίδραση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το τι πίνει κανείς.

Το κρασί και οι προστατευτικοί παράγοντες

Η πολυετής μελέτη, βασισμένη σε στοιχεία της UK Biobank και διάρκειας άνω των 13 ετών, κατέδειξε ότι οι πότες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία, καθώς και υψηλότερες πιθανότητες θανάτου από καρκίνο και καρδιακές παθήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι το κρασί φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο, κάτι που αποδίδεται στις πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά συστατικά του, αλλά και στον συνολικότερο τρόπο ζωής των καταναλωτών του.

Συχνά, το κρασί καταναλώνεται μαζί με γεύματα και σε πλαίσια που συνδέονται με πιο ισορροπημένη διατροφή και υγιεινότερες συνήθειες. Αντίθετα, η μπύρα, ο μηλίτης και τα αποστάγματα σχετίζονται με πιο επιβαρυμένο διατροφικό προφίλ και επιπλέον παράγοντες κινδύνου.

Περιορισμοί και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Παρά τα ενθαρρυντικά για το κρασί αποτελέσματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και όχι για αποδεικτική σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Επισημαίνουν επίσης ότι τα δεδομένα προέρχονται από αυτοαναφορές των συμμετεχόντων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά τους με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι πλήρως γενικεύσιμα, καθώς το δείγμα της UK Biobank αποτελείται κυρίως από άτομα με καλύτερη υγεία και υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο από τον μέσο πληθυσμό.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ

Η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο επιστημονικών ερευνών που δείχνουν ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ενέχει κινδύνους. Άλλες μελέτες έχουν συνδέσει το αλκοόλ με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, όπως μείωση του όγκου του, που μπορεί να επηρεάζουν τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες.

Συνολικά, τα νέα δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο ως προς την ποσότητα, αλλά και ως προς το είδος του ποτού, τον τρόπο κατανάλωσης και το ευρύτερο πλαίσιο του τρόπου ζωής. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, ιδίως μέσω τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, ώστε να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές επιπτώσεις των διαφορετικών αλκοολούχων ποτών στην ανθρώπινη υγεία.