Η BYD σβήνει τους χρόνους φόρτισης – ακόμη και στα βενζινάδικα – αφού αυτή την περίοδο δοκιμάζει έναν ταχυφορτιστή – μαμούθ που θα τελειώσει και τις ουρές αναμονής στους χώρους φόρτισης ηλεκτρικών. Συγκεκριμένα, η Κινέζικη φίρμα θα διαθέτει σύντομα έναν ταχύτατο σταθμό φόρτισης 1.500 KW, ικανό να φουλάρει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με εκατοντάδες χιλιόμετρα σε μόλις 5 λεπτά!

Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από τον πρώτο σταθμό σε φάση δοκιμών, που μπορεί να επιτύχει μέγιστη ισχύ εξόδου έως 1.500 kW, και να λειτουργεί με τάση 1.000 V. Εάν αυτά τα στοιχεία επιβεβαιωθούν επίσημα, αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση της υποδομής γρήγορης φόρτισης.

Ο φορτιστής είναι συμβατός μόνο με οχήματα που μπορούν να λάβουν ισχύ εισόδου άνω των 1.000 kW. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να σταματά αυτόματα τη φόρτιση όταν η μπαταρία φτάσει στο 97% της χωρητικότητάς της, για να διασφαλιστεί η μακροζωία και η ασφάλεια.

Η πλειονότητα των δημόσιων σταθμών ταχείας φόρτισης DC παραμένει στην περιοχή των 60-180 kW. Ο νέος φορτιστής, για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης 10πλασιάζει την ταχύτητα!

Σαφώς, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις των κατασκευαστών που αναφέρουν ότι η συνεχής ταχεία φόρτισης μειώνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρά τις αισιόδοξες έρευνες, που τονίζουν ότι οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντέχουν πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα πολλοί καταναλωτές . Μια πρόσφατη μέση ετήσια φθορά μίας μπαταρίας υπολογίζεται μόλις στο 1,8%. Κοινώς μπορεί να αντέξει περισσότερο από 15 χρόνια, εφόσον τηρηθούν οι κανόνες μακροζωϊας τους.

Η μείωση χωρητικότητας της μπαταρίας είναι βέβαιο ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, καθώς μια μπαταρία ιόντων λιθίου όταν φορτίζεται και αποφορτίζεται πολλές φορές χάνει μέρος της χωρητικότητάς της.

Σύμφωνα με την άποψη 1.016 ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που συμμετείχαν σε έρευνα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλικίας έως και τριών ετών παρουσίασαν μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας μόνο κατά 2%, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία ήταν μέχρι έξι ετών, παρουσίασαν μείωση χωρητικότητας έως και 8%. Κοινώς, ένα ηλεκτρικό με μπαταρία 400χλμ έχασε σε έξι χρόνια 30 περίπου χιλιόμετρα.

Σε κάθε περίπτωση οι νέες μπαταρίες καταρρίπτουν τους φόβους των αγοραστών ηλεκτρικών για την αντοχή τους στο χρόνο. Σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος φόρτισης.

Η τακτική χρήση ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος μπορεί να επιταχύνει την φθορά των μπαταριών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την εκτοξεύει σε ανησυχητικά επίπεδα. Αντίθετα, η τακτική φόρτιση στο σπίτι ή σε χαμηλότερης ισχύος σταθμούς συμβάλλει στη διατήρηση της χωρητικότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.