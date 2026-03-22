Πάνω από τους μισούς οπαδούς της Formula 1 πιστεύουν ότι ο Lewis Hamilton μπορεί να κατακτήσει ένα όγδοο παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος, που αποτελεί ρεκόρ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της RacingNews365 .

Παρά την αρχική κυριαρχία της Mercedes , το 52,8% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι η SF-26 της Ferrari ήταν αρκετά γρήγορη ώστε ο Hamilton να εξασφαλίσει τον τίτλο, ενώ το 32,8% προέβλεψε ότι ο επτά φορές πρωταθλητής θα κατακτήσει νίκες, αλλά δεν θα κατακτήσει τη δόξα του πρωταθλήματος. Μόλις το 14,4% τον απέκλεισε εντελώς λόγω του πλεονεκτήματος ταχύτητας της Mercedes.

Ο Χάμιλτον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 33 βαθμούς μετά από δύο γκραν πρι, 18 βαθμούς πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Ο 41χρονος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το κλείσιμο της διαφοράς. Μιλώντας μετά το Grand Prix Αυστραλίας, ο Hamilton δήλωσε στο Sky Sports F1 : «Υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε τη Mercedes, αλλά δεν είναι αδύνατο. Πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη διαφορά».