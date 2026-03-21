Μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό στα ημιτελικά, η Ελεάννα Χριστινάκη εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τον Μιχάλη Κουντούρη, τονίζοντας τον εξαιρετικό του χαρακτήρα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ομάδα θα δουλέψει σκληρά ώστε να επιστρέψει πιο δυνατή στο μέλλον.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα: «Δεν εκτελέσαμε σωστά το πλάνο, Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Είναι ομάδα με χημεία. Δεν εκτελέσαμε το αμυντικό μας πλάνο. Δεχθήκαμε αιφνιδιασμούς. Δεν είχαμε σωστές θέσεις στην άμυνα. Είναι δύσκολη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Κάποια κορίτσια έχουν πάρει 10-11 τίτλους, είναι δύσκολο να μην παίρνεις το πρωτάθλημα και το κύπελλο,. Μας στοιχίζει. Είναι μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός και οφείλει σε αντίξοες συνθήκες να νικάει. Δεν προσαρμοστήκαμε καλά στις απώλειες και μας στοίχησε».

Για το τι θα άλλαζε στην σεζόν: «Να είχαμε καλύτερες επιλογές. Μερικά μας κρίθηκαν στο καλάθι. Είναι και δική μου ευθύνη. Έχω κομβικό ρόλο στην ομάδα για να πετύχουμε. Κάθε μία πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να δει πόσο πρέπει να δουλέψει το καλοκαίρι για να μην επαναληφθεί. Ευχαριστώ την διοίκηση, ο κύριος Κουντούρης είναι φανταστικός άνθρωπος, με έχει στηρίξει πολύ. Όλοι προσπαθήσαμε. Όσοι ζήσαμε το φετινό, αν δεν γυρίσουμε καλύτεροι να μην με λένε Ελεάννα. Θα γίνουμε καλύτερες, θα δουλέψουμε σκληρά. Η διοίκηση θα δει τι πρέπει να κάνει. Ο καθένας το κομμάτι του».

Για το αν το ότι ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τελικών σημαίνει πως γίνεται κάτι καλό στο μπάσκετ γυναικών: «Εννοείται. Φέραμε μία τεράστια διοργάνωση όπως το Ευρωμπάσκετ. Ανέβηκαν αρκετές ομάδες. Ο Αθηναϊκός είναι στον τελικό μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Πρωταγωνιστεί χρόνια. Οφείλουμε να σεβόμαστε την φανέλα, τον εαυτό μας και την δουλειά που έχουμε κάνει. Πρέπει να έχουμε καλύτερες αντιδράσεις όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα».