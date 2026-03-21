Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης» στη Λιβαδειά, όπου συναντήθηκε με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, ανακοίνωσε την έναρξη αθλητικών έργων αξίας 750.000 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά την επέκταση των στεγάστρων κερκίδας στο γήπεδο του Λεβαδειακού, με κόστος 500.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τον κ. Βρούτση να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις συναντήσεις του και να αναφέρει ότι τα έργα θα βελτιώσουν τις υποδομές και τη λειτουργία του γηπέδου, ενισχύοντας τον αθλητισμό στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

«Επόμενος σταθμός η Λιβαδειά, όπου έχοντας δίπλα μου τον Δήμαρχο Λεβαδέων Δημήτρη Καραμάνη, τον συνάδελφο μου στο Κοινοβούλιο, Ελευθέριο Κτιστάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργο Ντασιώτη και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη, ανακοίνωσα το έργο “Επέκταση στεγάστρων κερκίδας στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ».