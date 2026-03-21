Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Η διαφωνία Καραλή και Ντουπλάντις για το… ραπ τραγούδι (vid)
Εκτός από τα γήπεδα η «κόντρα» μεταξύ Καραλή και Ντουπλάντις συνεχίζει και στη... ραπ μουσική.
Βρούτσης για Καραλή: «Δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια – Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει»
Ο Γιάννης Βρούτσης έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο X. Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση «Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και […]
Καραλής: Πρώτος Έλληνας με τρία μετάλλια σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του 2026 στο Τόρουν, φτάνοντας τα τρία συνολικά βάθρα σε παρόμοιες διοργανώσεις και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο. Ο Καραλής είχε προηγουμένως ανέβει στο βάθρο με χάλκινο το 2024 στη Γλασκώβη (5,86 μ.) και με ασημένιο στη Νανζίνγκ […]
Το άλμα που χάρισε στον «Μανόλο» το ασημένιο στο Παγκόσμιο του Τόρουν (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες του επιδόσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερά μετάλλια τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο (21/03) στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Καραλής εκτέλεσε άλμα στα 6,05 μ. με άνεση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Με αυτή την επιτυχία, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά […]
Το πρώτο post του Καραλή μετά το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν (pic)
Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε ένα ακόμα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, κατακτώντας το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,05 μ., μένοντας πίσω μόνο από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις. Μετά τον αγώνα, πανηγύρισε μαζί με τον Σουηδό χρυσό και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ, που πήρε το χάλκινο. […]