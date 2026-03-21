Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες του επιδόσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερά μετάλλια τα τελευταία χρόνια.

Το Σάββατο (21/03) στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Καραλής εκτέλεσε άλμα στα 6,05 μ. με άνεση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Με αυτή την επιτυχία, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά τα οκτώ βάθρα σε μεγάλες διοργανώσεις και τα τρία σε Παγκόσμια κλειστού στίβου.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος  πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

