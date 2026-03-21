Βαρύ πένθος επικρατεί στον Άρη, καθώς ο Γιώργος Μπουτοβίνος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια των «κιτρινόμαυρων», που αποχαιρετούν έναν άνθρωπο με ξεχωριστή παρουσία στον σύλλογο.

Όπως αναφέρει η ΚΑΕ Άρης: Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της. Ο Γιώργος Μπουτοβίνος «έφυγε» από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ. Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μία πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη «χρυσή» εποχή του ΑΡΗ, με συμβολή σε ιστορικές στιγμές όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με προσφορά σε πολλά τμήματα του συλλόγου.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…