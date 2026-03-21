Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τερματίζοντας δεύτερος στο Τορούν το 2026, όπως είχε κάνει και στη Ναντζίνγκ την προηγούμενη σεζόν.

Στον εντυπωσιακό τελικό του επί κοντώ, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο Έλληνας αθλητής σημείωσε άλμα στα 6,05 μ., καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τον Σουηδό, που πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του.

Με αυτή τη διάκριση, ο Καραλής έφτασε τα τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού στίβου, καθώς είχε προηγηθεί το ασημένιο στη Ναντζίνγκ και το χάλκινο στη Γλασκώβη το 2024.

Συνολικά, ο «Μανόλο» μετρά πλέον οκτώ μετάλλια σε επίπεδο ανδρών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην ελίτ του παγκόσμιου επί κοντώ.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Το άλμα που του έδωσε το ασημένιο μετάλλιο