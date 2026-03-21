Η βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ Μπέτις με 4-0 συνοδεύτηκε από ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε και γρήγορα έγινε viral.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 70ό λεπτό, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια εντυπωσιακή προσπάθεια του συμπαίκτη του. Μετά το γκολ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός κατευθύνθηκε προς την εξέδρα, πανηγύρισε με ένταση και φίλησε το σήμα της ομάδας του.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν αυτή που τράβηξε τα βλέμματα. Μέσα στον ενθουσιασμό της στιγμής, φίλαθλος των γηπεδούχων του πέταξε μια τραγιάσκα, την οποία ο Άντονι φόρεσε αμέσως, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και ιδιαίτερη εικόνα που έκανε τον γύρο των social media.

Όπως έγινε γνωστό, το καπέλο ανήκε σε οπαδό της ομάδας, ο οποίος θέλησε να συμμετάσχει στον πανηγυρισμό. Ο ποδοσφαιριστής ανταποκρίθηκε με χιούμορ, δημιουργώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αναμέτρησης.

