Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Μούσα Σισοκό, καθώς ο έμπειρος μέσος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιώργος Κάτρης θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μπέτις. Θεραπεία λόγω μυϊκής ενόχλησης έκανε ο Τιν Γεντβάι. Ατομικό ακολούθησε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν. Απών με άδεια ήταν ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Κοντούρης είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.