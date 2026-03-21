Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Αντώνης Μέρλος στον τελικό του ύψους το μεσημέρι του Σάββατου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να πλησιάσει το ατομικό του ρεκόρ και τελικά κατετάγη όγδοος, με καλύτερη επίδοση το 2,22. Ο Μέρλος πήγε στην Πολωνία με ατομικό ρεκόρ στα 2,27μ. ωστόσο δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αντίστοιχη επίδοση στον τελικό του αγωνίσματος. Παρότι πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 2.17μ. και με την πρώτη τα 2.22μ. τελικά απέτυχε τρεις φορές στα 2.26μ., μένοντας 8ος στους 12.

Συνολικά πάντως, αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας του Μέρλου μέχρι αυτή τη στιγμή, έχοντας παρουσιάσει συνεχή άνοδο και σταθερά υψηλές επιδόσεις. Μέσα στη σεζόν κατέγραψε δύο άλματα στα 2,27 μ., βελτιώνοντας παράλληλα και το ατομικό του ρεκόρ.