Ο κόσμος του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του στην πορεία για την κατάκτηση του 49ου τίτλου, με τους φιλάθλους των ερυθρολεύκων να εξαντλούν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Αξιοσημείωτο είναι ότι παραμένουν κάποια vip εισιτήρια, ενώ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν μπορούν να παρευρεθούν, έχουν τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσουν, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία έως το απόγευμα της Κυριακής, στις 15:00.