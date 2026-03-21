Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 18-3 απέναντι στην Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Champions League Γυναικών. Η γυναικεία ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων» έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, με τις Φωτεινή Τριχά και Βασιλική Πλευρίτου να ξεχωρίζουν, πετυχαίνοντας από 5 γκολ η κάθε μία. Στην αρχή του αγώνα, οι «ερυθρόλευκες» έκανε το 0-5 στο πρώτο οκτάλεπτο, και με μια εντυπωσιακή υπεροχή έφτασε στο τελικό 3-18.

Η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε από νωρίς μπροστά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 8 τερμάτων (2-10). Στη συνέχεια, η άμυνά τους έμεινε αδιαπέραστη, και επιθετικά συνέχισαν να «σκοράρουν» με ευκολία, φτάνοντας την τελική διαφορά στα 15 γκολ. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την φάση των ομίλων με 15 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του Α’ ομίλου, έχοντας μόνο μία ήττα στο σύνολο των αγώνων.

Πλέον, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην προημιτελική φάση, περιμένοντας να μάθει την επόμενη αντίπαλό της.