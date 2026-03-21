Ο Λιονέλ Μέσι, που πρόσφατα έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του, έκανε αισθητή την παρουσία του εκτός ποδοσφαιρικού γηπέδου, συμμετέχοντας στο νέο βίντεο κλιπ της Τίνι Στόεσελ, συντρόφου του συμπαίκτη του σε Ίντερ Μαϊάμι και στην εθνική ομάδας, Ροντρίγκο Ντε Πολ. Το κλιπ έγινε άμεσα viral στα social media.

Στο «Dos Amantes», ο 38χρονος εμφανίζεται να χτυπάει μια πόρτα μαζί με τον Ντε Πολ κρατώντας μια σακούλα, λέγοντας «Ανοίξτε γρήγορα γιατί λιώνει ο πάγος!», ενώ στη συνέχεια μεταφέρει μια σαλάτα στο τραπέζι όπου συμμετέχει σε μια συζήτηση με άλλους.

Η μεγάλη του αγάπη, η «στρογγυλή θεά», δεν λείπει ούτε από αυτή τη σκηνή, αφού σε άλλο σημείο του βίντεο ο Μέσι κάνει κολπάκια και πάσες με τον συμπαίκτη και φίλο του, συνδυάζοντας με χιούμορ το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο με την μουσική σκηνή.

