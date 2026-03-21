LIVE η τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στον τελικό του Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου
Παρακολουθήστε Live την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή απέναντι στον Αρμάντ Ντουπλάντις για τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου.
Νίκη και πρόκριση για την Εθνική επί του Βελγίου – Συνεχίζει στον δρόμο για το Μουντιάλ 2027
Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών πέτυχε δεύτερη νίκη απέναντι στο Βέλγιο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Έχοντας ήδη το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι (29-26), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στο Χάσελτ και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, επικρατώντας ξανά με 34–31. Με αυτό το αποτέλεσμα, πήρε το […]
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε κόντρα στην Ντουναϊσβάρος και πέρασε στα προημιτελικά του Champions League Γυναικών
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 18-3 απέναντι στην Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Champions League Γυναικών. Η γυναικεία ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων» έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, με τις Φωτεινή Τριχά και Βασιλική Πλευρίτου να ξεχωρίζουν, πετυχαίνοντας από 5 γκολ η κάθε μία. Στην αρχή του αγώνα, οι «ερυθρόλευκες» έκανε […]
Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα ποδηλασίας – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (video)
Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντέμπορα Σιλβέστρι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του γυναικείου αγώνα ποδηλασίας Μιλάνο – Σαν Ρέμο το Σάββατο 21 Μαρτίου. Η αθλήτρια, προσπαθώντας να αποφύγει μια καραμπόλα που προκλήθηκε από συγκρούσεις άλλων αθλητριών, έπεσε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Σιλβέστρι είχε […]
Πέθανε ο θρύλος της πάλης Dennis Condrey σε ηλικία 74 ετών – Μέλος της θρυλικής ομάδας The Midnight Express
Ο θρύλος της επαγγελματικής πάλης Ντένις Κόντρει, γνωστός και ως «Loverboy», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με τον συνάδελφό του Dax Harwood, με τα αφιερώματα και τα συλλυπητήρια να κατακλύζουν τον χώρο. Ο Condrey υπήρξε ένα από τα δύο βασικά μέλη της θρυλικής ομάδας The Midnight Express τη δεκαετία του 1980, […]