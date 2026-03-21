Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών πέτυχε δεύτερη νίκη απέναντι στο Βέλγιο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.

Έχοντας ήδη το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι (29-26), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε στο Χάσελτ και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του, επικρατώντας ξανά με 34–31. Με αυτό το αποτέλεσμα, πήρε το εισιτήριο για την τρίτη προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Εκεί, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία σε διπλούς αγώνες, διεκδικώντας μια θέση στην τελική φάση, που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Ο αγώνας

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Εθνική μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα. Αν και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα, πήρε το προβάδισμα και το διατήρησε, φτάνοντας ακόμα και στο +3. Οι Βέλγοι ισοφάρισαν και προσωρινά πέρασαν μπροστά, όμως λίγο πριν το ημίχρονο η ελληνική ομάδα ανέκτησε τον έλεγχο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 19-17.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια, με την Ελλάδα να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά της. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, το σύνολο του Γιώργου Ζαραβίνα κράτησε την ψυχραιμία του και έφτασε στη νίκη με 34-31, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.