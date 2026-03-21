Τιτατονομαχία περιμένουμε το απόγευμα του Σαββάτου (21/03, 19:25) στο Τορούν ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Άρμαντ Ντουπλάντις στον τελικό του Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου. Η φετινή σεζόν θεωρείται ίσως η πιο εντυπωσιακή όλων των εποχών, καθώς έξι αθλητές έχουν υπερβεί τα 6,00 μ., ενώ δύο από αυτούς, ο Άρμαντ Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, έχουν φτάσει τα 6,15 μ. Ο τελικός αναμένεται να είναι πιο συναρπαστικός από ποτέ, ενώ μένει να δούμε αν ο Μανόλο καταφέρει να «σπάσει» άλλο ένα ρεκόρ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη (αν προκριθεί)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, (αν προκριθεί)

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα