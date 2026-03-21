Παρένθεση αποδείχθηκε η εντυπωσιακή εμφάνιση της Λίβερπουλ κόντρα στη Γαλατασαράι για το Champions League καθώς οι «κόκκινοι» δεν σηκώνουν κεφάλι με τίποτα στην Premier League.

Με δύο γκολ του Ντάνι Γουέλμπεκ η Μπράιτον επικράτησε με 2-1 της ομάδας του Άρνε Σλοτ στο «AMEX» για την 31η αγωνιστική, την άφησε για τρίτο σερί ματς χωρίς τρίποντο και την έβαλε σε μεγάλους μπελάδες όσον αφορά στην τετράδα ή ακόμη και την πέμπτη θέση που πιθανότατα θα οδηγήσει και φέτος στα αστέρια.

Από την άλλη, οι «γλάροι» πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους στα πέντε τελευταία παιχνίδια και κάνουν όνειρα επιστροφής στην Ευρώπη.

Η κακή μέρα φάνηκε από νωρίς για τη Λίβερπουλ που είδε στο 8ο λεπτό τον Εκιτικέ να αποχωρεί τραυματίας και έξι λεπτά μετά ο Γουέλμπεκ με κεφαλιά από ασίστ του Γκόμες έκανε το 1-0. Σχεδόν με τη σέντρα ο ΜακΆλιστερ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 το οποίο ήρθε τελικά στο 30′ με υπέροχο τελείωμα του Κέρκεζ από λάθος της άμυνας σε γέμισμα του Μαμαρντασβίλι.