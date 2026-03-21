Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Μπόρνμουθ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 για την 31η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που πήρε… φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν τους 55 βαθμούς και παραμένουν στην 3η θέση, έχοντας προβάδισμα από Άστον Βίλα και Λίβερπουλ, που έχουν αγώνα λιγότερο. Από την άλλη, η Μπόρνμουθ ανέβηκε στους 42 βαθμούς, καταγράφοντας την πέμπτη συνεχόμενη ισοπαλία της.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τη Γιουνάιτεντ να έχει την κατοχή και τις περισσότερες ευκαιρίες, ενώ οι γηπεδούχοι απειλούσαν κυρίως στις αντεπιθέσεις.

Στην επανάληψη, το σκορ άνοιξε στο 61’ ο Μπρούνο Φερνάντες από την άσπρη βούλα, έπειτα από πέναλτι. Η απάντηση της Μπόρνμουθ ήταν άμεση, καθώς στο 67’ ο Κρίστι ισοφάρισε με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Η Γιουνάιτεντ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ στο 71’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Φερνάντες και κεφαλιά του Μαγκουάιρ, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα έπειτα από κόντρα στον Χιλ.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 79’, ο Μαγκουάιρ υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Εβανίλσον και αποβλήθηκε, με τον Κρούπι να ευστοχεί από τα 11 μέτρα για το τελικό 2-2.

Στα τελευταία λεπτά, η Μπόρνμουθ πίεσε εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ανατροπής.

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Χιμένες (73′ Σμιθ), Χιλ, Σένεσι, Τρούφερτ, Σκοτ, Κρίστι (73′ Κρούπι), Ράγιαν (87′ Ντόακ), Ταβερνίερ, Αντλί (73′ Μπρουκς), Αβανίλσον

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο, Κασεμίρο (82′ Ουγκάρτ), Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια (82′ Χέβεν), Εμπεμό (71′ Σέσκο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

21/3 14:30 Μπράιτον – Λίβερπουλ

21/3 17:00 Φούλαμ – Μπέρνλι

21/3 19:30 Έβερτον – Τσέλσι

21/3 22:00 Λιντς – Μπρέντφορντ

22/3 14:00 Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

22/3 16:15 Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ

22/3 16:15 Τότεναμ – Νότιγχαμ

Αναβλήθηκε: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας

Η επόμενη αγωνιστική

10/4 22:00 Γουέστ Χαμ – Γουλβς

11/4 14:30 Άρσεναλ – Μπόρνμουθ

11/4 17:00 Μπρέντφορντ – Έβερτον

11/4 17:00 Μπέρνλι – Μπράιτον

11/4 19:30 Λίβερπουλ – Φούλαμ

12/4 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ

12/4 16:00 Νότιγχαμ – Άστον Βίλα

12/4 16:00 Σάντερλαντ – Τότεναμ

12/4 18:30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

13/4 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς